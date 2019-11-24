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الرئيسية | حوادث | تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3,5 درجات في الريف

تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3,5 درجات في الريف

تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3,5 درجات في الريف
هسبريس - و.م.ع
الأحد 24 نونبر 2019 - 13:30

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم، اليوم الأحد، تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3,6 و3,5 درجات على سلم ريشتر في إقليم الدريوش، بين الحسيمة والناظور في منطقة الريف.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هاتين الهزتين اللتين حدد مركزهما بجماعة اتسافت وقعتا، على التوالي، في الساعة 10 صباحا و32 دقيقة و27 ثانية وفي الساعة 10 صباحا و34 دقيقة و41 ثانية بتوقيت المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة الأولى وقعت على عمق 17 كيلومتر، عند خط العرض 34.935 درجة شمالا وخط الطول 3.746 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كيلومتر، عند خط العرض 34.974 درجة شمالا وخط الطول 3.746 درجة غربا.

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