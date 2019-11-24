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الرئيسية | حوادث | إصابة شرطي في اعتداء بالسلاح الأبيض بتطوان

إصابة شرطي في اعتداء بالسلاح الأبيض بتطوان

إصابة شرطي في اعتداء بالسلاح الأبيض بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الأحد 24 نونبر 2019 - 20:41

تعرض شرطي يعمل بدورية راجلة تابعة لمصالح الأمن بولاية تطوان لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض، السبت، بحي جامع المزواق، أثناء محاولته توقيف جانح كان في حالة هيجان، ويشكل تهديدا للمواطنين.

وأفاد مصدر أمني بأن دورية راجلة مكونة من شرطيين تدخلت لتوقيف المعني، الذي كان في حالة هيجان، "ويعرض المواطنين للضرب والتهديد بالسلاح الأبيض"، وفق قوله، مضيفا أن الأخير "رفض الامتثال، وقاوم عملية التوقيف، كما عرض أحد الشرطيين للضرب بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس واليد".

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الأمن تمكنت من توقيف المعتدي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى الإقليمي "سانية الرمل"، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية متطابقة بأن المعتدي كان رفقة شخص آخر يعتقد أنه شقيقه، وكانا في حالة تخدير غير طبيعية، مشيرة إلى أنهما اعترضا سبيل أربعة تلاميذ بغرض السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تتدخل دورية راجلة مكونة من شرطيين، كانت بالجوار، في محاولة لتوقيف الجانحين، ما أدى إلى إصابة أحد الشرطيين، وتوقيف المعتدي، فيما تمكن مرافقه من الفرار.

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