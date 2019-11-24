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كُتّاب وآراء
السطو على محتويات سيارات يورّط شابين في برشيد
أفلحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، اليوم الأحد، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و18 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة من داخل السيارات.
المشتبه فيهما جرى توقيفهما بفضل الأبحاث والتحريات الميدانية المفعلة على خلفية تسجيل شكايات بشأن تعرّض محتويات سيارات مستوقفة بالشارع العام للسرقة، إذ عملت العناصر الأمنية على تشخيص هوية أحد المشتبه فيهما بعد استغلال تسجيلات كاميرا للمراقبة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثاني متلبسا بارتكاب أفعاله الإجرامية.
مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الضابطة القضائية باشرت عمليات التفتيش في إطار هذه القضية التي أسفرت عن حجز مجموعة من الأغراض الشخصية المحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما، فضلا عن مبالغ مالية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي فتحته عناصر الشرطة معهما، قصد كشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كلّ منهما.