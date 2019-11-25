24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الصيد الجائر يهدد بانقراض طائر الحسون الذهبي (5.00)

  2. "الباطرونا" تنبّه إلى الدّيون ومحدودية فرص الشغل في "مالية 2020" (5.00)

  3. السجن يستقبل مالك "باب دارنا" .. والضحايا ربابنةٌ وموظفون كبار (5.00)

  4. الهلال السعودي يتوج بطلا لآسيا ويتأهل للمونديالتو (5.00)

  5. طانطان .. هبة ملكية تصل إلى الزاوية الفيلالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شيكات بـ106 ملايين تورّط أربعينيا في سطات

شيكات بـ106 ملايين تورّط أربعينيا في سطات

شيكات بـ106 ملايين تورّط أربعينيا في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 25 نونبر 2019 - 08:58

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الأحد، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه يندرج في سياق المجهودات الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، بناءً على مذكرات بحث صدرت في حقه على الصعيد الوطني؛ وذلك على خلفية تسجيل شكايات عدّة في مواجهته، بعدما عرّض مجموعة من التجار للنصب والاحتيال وسلمهم شيكات بنكية بلغ مجموع المبالغ المالية المضمنة بها 106 ملايين سنتيم.

ووضع المشتبه فيه مساء اليوم الأحد تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على أنظار ممثل سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار المناسب لفعله المخالف للقانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.