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كُتّاب وآراء
شيكات بـ106 ملايين تورّط أربعينيا في سطات
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، الأحد، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأفادت مصادر هسبريس بأن توقيف المشتبه فيه يندرج في سياق المجهودات الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، بناءً على مذكرات بحث صدرت في حقه على الصعيد الوطني؛ وذلك على خلفية تسجيل شكايات عدّة في مواجهته، بعدما عرّض مجموعة من التجار للنصب والاحتيال وسلمهم شيكات بنكية بلغ مجموع المبالغ المالية المضمنة بها 106 ملايين سنتيم.
ووضع المشتبه فيه مساء اليوم الأحد تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على أنظار ممثل سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار المناسب لفعله المخالف للقانون.