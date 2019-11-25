تعرض متسول أصمّ لـ"التشرميل" يهز مدينة صفرو

رشيد الكويرتي من فاس

تعرض متسول أصم في عقده السابع، الأحد، لاعتداء وصف بالشنيع، حين كان مارا بالقرب من الجامع الكبير الكائن بسوق الخبازين وسط المدينة العتيقة لصفرو، حيث اعترضه شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، واعتدى عليه بالسلاح الأبيض.

وأدى هذا الاعتداء، وفق ما ذكرته مصادر هسبريس، إلى إصابة المتسول المسن بإصابات بليغة في وجهه وإحدى يديه، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية، الذي يعيش وحيدا بمدينة صفرو منذ مدة طويلة، إلى المستشفى لرتق جروحه.

وتمكن بعض المارة، تضيف المصادر ذاتها، من محاصرة المشتبه بارتكابه هذا الاعتداء، الذي تجهل دوافعه، قرب مسجد الحسن الثاني بحي حبونا، قبل توقيفه من طرف عناصر الأمن.

وقد تم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معه.