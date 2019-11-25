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الرئيسية | حوادث | تعرض متسول أصمّ لـ"التشرميل" يهز مدينة صفرو

تعرض متسول أصمّ لـ"التشرميل" يهز مدينة صفرو

تعرض متسول أصمّ لـ"التشرميل" يهز مدينة صفرو
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 25 نونبر 2019 - 10:54

تعرض متسول أصم في عقده السابع، الأحد، لاعتداء وصف بالشنيع، حين كان مارا بالقرب من الجامع الكبير الكائن بسوق الخبازين وسط المدينة العتيقة لصفرو، حيث اعترضه شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، واعتدى عليه بالسلاح الأبيض.

وأدى هذا الاعتداء، وفق ما ذكرته مصادر هسبريس، إلى إصابة المتسول المسن بإصابات بليغة في وجهه وإحدى يديه، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية، الذي يعيش وحيدا بمدينة صفرو منذ مدة طويلة، إلى المستشفى لرتق جروحه.

وتمكن بعض المارة، تضيف المصادر ذاتها، من محاصرة المشتبه بارتكابه هذا الاعتداء، الذي تجهل دوافعه، قرب مسجد الحسن الثاني بحي حبونا، قبل توقيفه من طرف عناصر الأمن.

وقد تم وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معه.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مومو الاثنين 25 نونبر 2019 - 11:14
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2 - ممنكر يا قضاء .. الاثنين 25 نونبر 2019 - 11:15
دوي السوابق القضائية ، هؤلاء المجرمين ، الحل الأمثل لهم المؤبد مع اﻻشغال الشاقة؛ حتى العجائز والمتسولون لم يسلموا من اجرامهم !!لو طبق الناس عليهم شرع اليد ، ﻻنقرضو كالكﻻب المسعورة!!
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