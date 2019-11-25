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الرئيسية | حوادث | "مجمر" يُنهي حياة أب لثلاثة أبناء بمدينة بيوكرى

"مجمر" يُنهي حياة أب لثلاثة أبناء بمدينة بيوكرى

"مجمر" يُنهي حياة أب لثلاثة أبناء بمدينة بيوكرى
هسبريس من اشتوكة أيت باها
الأحد 24 نونبر 2019 - 23:11

توفي شخص في الأربعينات من عمره متأثرا باستنشاق غاز أحادي الكربون بمنزله الذي يقطنه رفقة أسرته بحي المعاشية بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة آيت باها.

مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أفادت بأن الضحية، وهو تقني فلاحي وأب لثلاثة أبناء، عمد إلى إدخال كانون "مجمر" من الفحم لتسخين غرفته ليلة السبت، قبل أن يتم العثور عليه من طرف أسرته جثة هامدة.

وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى وعناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث قصد معاينة جثة الضحية، وتم فتح تحقيق في الموضوع، بأوامر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

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