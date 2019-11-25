24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير يرصد ارتفاع "التبعية الغذائية" وتحسن القوة العسكرية للمملكة (5.00)

  2. الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم (5.00)

  3. المدارس الإنجليزية تتكاثر بالمغرب.. و"لغة شكسبير" تغري التلاميذ (5.00)

  4. شركات وهمية تساهم في زيادة ثروات أقارب بشار الأسد في إسبانيا (5.00)

  5. السلامي يفتخر بلاعبي الرجاء .. و"الريمونتادا" تصدم مدرب الوداد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع شخص في نزاع حول أرض بضواحي وزان

مصرع شخص في نزاع حول أرض بضواحي وزان

مصرع شخص في نزاع حول أرض بضواحي وزان
هسبريس من وزان
الأحد 24 نونبر 2019 - 23:55

اهتز دوار الحليين، التابع لجماعة المجاعرة بإقليم وزان، قبيل مغرب الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص في بداية عقده الرابع، إثر تعرضه لضربة بالسلاح الأبيض بسبب خلاف حول حدود بقعة أرضية.

وقالت مصادر مطلعة إن خلافا نشب بين الضحية وأربعة أشخاص من عائلة واحدة بسبب حدود بقعة أرضية تطور إلى تبادل للضرب تم خلاله استعمال الأسلحة البيضاء، وخلف مصرع شخص وجرح ثلاثة آخرين.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي كان خياطا وله ابن حديث الولادة، لفظ أنفاسه الأخيرة مـتأثرا بالإصابة التي لم تمهله طويلا، بينما تم نقل ثلاثة جرحى آخرين إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان لتلقي العلاجات الضرورية.

وإثر إخطارها بوقوع جريمة القتل، انتقلت عناصر مركز الدرك الملكي عين دريج إلى مسرح الجريمة، حيث شرعت في تمشيط الدوار ومحيطه، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه بهم، في الوقت الذي نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل مصالح الضابطة القضائية الماسكة بملف القضية، وتحديد ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الفيلسوف الاثنين 25 نونبر 2019 - 00:39
للأسف غضب وعدم التحكم في النفس...
هما فين كيخدم لعقل و التركيز...
كون جا كلشي يفكر يحل مشاكلو بالصداع كون شي مقتول وشي فالحبس...
نصيحة لكل العائلات ربيو ولادكم على التحكم فالانفعلات و ما دخلوهمش فصراعات متعلقة بالحارث و الأملاك و لي نصح ينصح بالقضاء هو الحل...
وكذالك لنساء الأزواج حتى هوما يحاولو يهدنو رجالهم... اللله يرحم والديكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.