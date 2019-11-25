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كُتّاب وآراء
مصرع شخص في نزاع حول أرض بضواحي وزان
اهتز دوار الحليين، التابع لجماعة المجاعرة بإقليم وزان، قبيل مغرب الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص في بداية عقده الرابع، إثر تعرضه لضربة بالسلاح الأبيض بسبب خلاف حول حدود بقعة أرضية.
وقالت مصادر مطلعة إن خلافا نشب بين الضحية وأربعة أشخاص من عائلة واحدة بسبب حدود بقعة أرضية تطور إلى تبادل للضرب تم خلاله استعمال الأسلحة البيضاء، وخلف مصرع شخص وجرح ثلاثة آخرين.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي كان خياطا وله ابن حديث الولادة، لفظ أنفاسه الأخيرة مـتأثرا بالإصابة التي لم تمهله طويلا، بينما تم نقل ثلاثة جرحى آخرين إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان لتلقي العلاجات الضرورية.
وإثر إخطارها بوقوع جريمة القتل، انتقلت عناصر مركز الدرك الملكي عين دريج إلى مسرح الجريمة، حيث شرعت في تمشيط الدوار ومحيطه، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه بهم، في الوقت الذي نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل مصالح الضابطة القضائية الماسكة بملف القضية، وتحديد ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
هما فين كيخدم لعقل و التركيز...
كون جا كلشي يفكر يحل مشاكلو بالصداع كون شي مقتول وشي فالحبس...
نصيحة لكل العائلات ربيو ولادكم على التحكم فالانفعلات و ما دخلوهمش فصراعات متعلقة بالحارث و الأملاك و لي نصح ينصح بالقضاء هو الحل...
وكذالك لنساء الأزواج حتى هوما يحاولو يهدنو رجالهم... اللله يرحم والديكم