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الرئيسية | حوادث | الشرطة تتدخل ضد "سيارة خمور" في سيدي يحيى

الشرطة تتدخل ضد "سيارة خمور" في سيدي يحيى

الشرطة تتدخل ضد "سيارة خمور" في سيدي يحيى
هسبريس من سيدي سليمان
الاثنين 25 نونبر 2019 - 12:20

تمكنت فرقة الأبحاث والتحريات التابعة لمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من حجز كمية مهمة من الخمور، داخل سيارة خفيفة، بمحيط القاعدة الجوية عند مدخل المدينة من جهة سيدي سليمان.

الكمية المحجوزة بلغت 427 قنينة جعة، و65 لترا من النبيذ الأحمر من مختلف الأنواع والأحجام، في حين لاذ سائق السيارة بالفرار مستغلا الظلام ومعرفته بمسالك الغابة المجاورة.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويته، والبحث جار عنه من أجل توقيفه لتقديمه للعدالة من أجل متابعته بالمنسوب إليه.

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