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كُتّاب وآراء
توقيف جانحيَن عرضا مواطنين إلى الخطر في فاس
تدخلت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لتوقيف شخصين، أحدهما راشد والآخر قاصر، كانا في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس اليوم الإثنين، قالت من خلاله إن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس كانت قد توصلت بإشعار هاتفي حول وجود شخصين يحملان أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين بحي التضامن بمنطقة سهب الورد، وهو ما استدعى إيفاد دورية شرطة النجدة القريبة من المكان، والتي واجهها المشتبه فيه الراشد بمقاومة عنيفة، ما استدعى إشهار السلاح الوظيفي وتوقيفه وحجز السكين الذي كان بحوزته.
ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة بالمكان، وفق المصدر نفسه، من توقيف المشتبه فيه الثاني القاصر بعدما حاول الفرار، والذي تم العثور بحوزته هو الآخر على سكين من الحجم الكبير.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية وتحت المراقبة، على التوالي، على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.