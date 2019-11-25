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كُتّاب وآراء
حادثة سير تودي بحياة شخص في "أولاد النمة"
لقي شاب عشريني مصرعه في حادثة سير، الإثنين، بالقرب من المحطة الطرقية لسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح.
الحادث نجم عن صدم شاحنة من الحجم الكبير للشاب الذي ينحدر من حي العلاوة بالمدينة ذاتها، ما تسبب في مصرعه على الفور، ليتم نقل جثته إلى قسم الأموات بمستشفى القرب لسوق السبت.
مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير بمفوضية سوق السبت انتقلت إلى مكان الحادث، حيث باشرت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وذكرت المصادر أن الشرطة اقتادت السائق إلى المصلحة ذاتها، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالة قضيته على أنظار العدالة.