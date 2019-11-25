24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "مجمّع الفوسفاط" يُطلق تطبيقا مجانياً لإرشاد الفلاحين بالعالم القروي ‬ (5.00)

  2. "أوان إشهار السيوف" .. أسرار مؤامرة إيرانية للهجوم على السعودية (5.00)

  3. محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب (5.00)

  4. ويحمان بعد مغادرة السجن: المعركة ليست مع "قايد" (5.00)

  5. السجن يستقبل مالك "باب دارنا" .. والضحايا ربابنةٌ وموظفون كبار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير تودي بحياة شخص في "أولاد النمة"

حادثة سير تودي بحياة شخص في "أولاد النمة"

حادثة سير تودي بحياة شخص في "أولاد النمة"
حميد رزقي
الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:15

لقي شاب عشريني مصرعه في حادثة سير، الإثنين، بالقرب من المحطة الطرقية لسوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح.

الحادث نجم عن صدم شاحنة من الحجم الكبير للشاب الذي ينحدر من حي العلاوة بالمدينة ذاتها، ما تسبب في مصرعه على الفور، ليتم نقل جثته إلى قسم الأموات بمستشفى القرب لسوق السبت.

مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الشرطة المكلفة بحوادث السير بمفوضية سوق السبت انتقلت إلى مكان الحادث، حيث باشرت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعه، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وذكرت المصادر أن الشرطة اقتادت السائق إلى المصلحة ذاتها، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالة قضيته على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.