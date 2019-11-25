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كُتّاب وآراء
محاولة سرقة شرطي توقع بشاب في قبضة الأمن
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، الإثنين، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيه البالغ 28 سنة، وشريكا له، كانا قد حاولا تعريض ضابط شرطة بزيه المدني للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض خلال استعداده للتوجه نحو مقر عمله، وهو ما اضطره إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، وذلك قبل أن يتمكن رفقة زملاء له من توقيف أحد المشتبه فيهما، والذي كان في حالة تخدير.
وتمت إحالة المشتبه فيه على فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، التي احتفظت به تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وتتواصل الأبحاث والتحريات لتشخيص هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه، يورد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.