عصابة لترويج المخدرات تستهدف أمنيين بمدينة سلا

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن إن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس اليوم الإثنين، أورد أن دورية للشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين كانوا على متن سيارة خفيفة، غير أنهم قاموا باستهداف موظفي الأمن وأبدوا مقاومة عنيفة بواسطة أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، وهو ما دفع موظف شرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر إلى استخدامه بعدما تم تحييد الخطر وضبط المعنيين بالأمر.

إجراءات تنقيط المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، يقول البلاغ، أوضحت أن أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإكراه البدني.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة بسيارة الموقوفين من حجز كيلوغرامين و250 غراما من مخدر الشيرا، وكيلوغرامين و200 غرام من مخدر "الكيف"، و ثلاثة كيلوغرامات من مسحوق التبغ المهرب؛ علاوة على سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.