الدرك يوقف عشرات المبحوث عنهم بزاوية الشيخ

حميد رزقي من بني ملال

فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بإقليم بني ملال، الاثنين، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة (الماحيا) على مستوى ضفاف نهر أم الربيع بقيادة آيت أم البخث.

العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز أربعة أطنان من الشريحة المخمرة و500 لتر من "الماحيا" القابلة للتسويق وأربعة براميل، فضلا عن عدد من المعدات والوسائل التي تستعمل لنقل هذا المسكر التقليدي.

وبحسب مصدر هسبريس، فإن الشخصين الموقوفين تمّ الاحتفاظ بهما رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار تقديمهما أمام أنظار العدالة.

وتندرج هذه العملية في إطار حملة واسعة لعناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ انطلقت منذ 16 نونبر الجاري وماتزال متواصلة إلى غاية نهاية الشهر، بتنسيق وتعاون مع درك بني ملال، وقد أسفرت إلى حد غاية اليوم عن توقيف ما يزيد عن 35 شخصا مبحوثا عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية ومحلية بتهم مختلفة تتوزع بين توزيع شيكات بدون رصيد، والضرب والجرح، والاكراه البدني، والسرقة والنصب، والاغتصاب.

كما أفلحت الدوريات الليلية للحملة ذاتها في توقيف ما يزيد عن 30 شخصا بشبهة السكر العلني واستهلاك المخدرات، وحجز العشرات من الدراجات النارية، وتسجيل قرابة مائة مخالفات.

وأسهمت الحملة، بحسب المصدر ذاته، في تحرير محيط المؤسسات من الجانحين وكبح جماح المتحرشين بفتياتها، وإعادة الطمأنينة إلى نفوس آباء وأمهات تلامذة المؤسسات التعليمية بمختلف تراب نفوذ مركز درك زاوية الشيخ.