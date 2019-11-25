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كُتّاب وآراء
البحر يلفظ الجثة الرابعة لضحايا "سفينة طانطان"
لفظت مياه المحيط الأطلسي، منتصف نهار اليوم الإثنين، على مستوى شاطئ "لكزيرة"، جثة أحد ضحايا غرق سفينة الصيد الساحلي المسناوي، التي أبحرت من ميناء طانطان يوم 19 نونبر وعلى متنها 16 بحارا.
وقامت مصالح الوقاية المدنية، بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي، بنقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي إفني، في انتظار عرضها على عائلات المفقودين.
وسبق لشاطئ سيدي إفني، أمس الأحد، أن لفظ جثة بحار آخر، ليصل بذلك عدد الجثامين إلى أربعة، بعد الجثتين اللتين عثر عليهما يوم الجمعة الماضي من طرف مركبي صيد على بعد 20 ميلا جنوب غرب ساحل إقليم سيدي إفني.