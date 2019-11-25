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الرئيسية | حوادث | الشيرا تجرّ خمسينيا إلى القضاء بالقصر الكبير

الشيرا تجرّ خمسينيا إلى القضاء بالقصر الكبير

الشيرا تجرّ خمسينيا إلى القضاء بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 25 نونبر 2019 - 18:45

تمكنت عناصر أمنية من مصلحة الدائرة الثانية بالقصر الكبير، بناء على إخبارية توصلت بها، من توقيف أربعيني متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "ع.ي"، المزداد سنة 1971، ضُبط بالطريق المؤدية إلى "تطفل" وبحوزته كيلوغرام ونصف من الشيرا ومبلغ مالي يقدر بـ500 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد مصدر تلك المخدرات وهوية المتورطين المحتملين في القضية.

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