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كُتّاب وآراء
شاب يضع حدا لحياته شنقا في مدينة بيوكرى
عَثَرَ مواطنون، الإثنين، على جثة شاب معلقة بشجرة بحي "بوعلاكة"، التابع للجماعة الترابية بيوكرى في اشتوكة آيت باها، وقاموا بإخبار السلطات المحلية وعناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بيوكرى.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية، 35 سنة، وُجد جثة هامدة في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الأمن إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة باستئنافية أكادير.
وقد جرى توجيه الجثة صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، من أجل الكشف عن الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقة هذا الشاب للحياة بهذه الطريقة.