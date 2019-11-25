البحرية الإسبانية تعترض مهاجرين في سواحل سبتة

جمال سماحي من تطوان

اعترضت البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني قاربا سريعا، كان يقوده إسباني، حاول إدخال عشرين شخصا مغربيا إلى مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير قانونية.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن القارب جرى رصده على بعد تسعة أميال من سواحل الثغر المحتل، عقب محاولته تهريب مغاربة نحو المدينة، مضيفة أن البحرية الإسبانية تمكنت من اعتراضه بالبحر، وتوقيف سائقه الإسباني، ومعه 20 مغربيا، كلهم ذكور، تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر البحرية الإسبانية نقلوا الموقوفين إلى الميناء، حيث تم تسليمهم للشرطة، في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدهم، فيما سيتم تقديم سائق القارب الإسباني إلى العدالة.

وأشار تقرير نصف سنوي لوزارة الداخلية الإسبانية حول الهجرة المنتظمة إلى ارتفاع نسبة المرشحين للهجرة غير النظامية الذين دخلوا سبتة المحتلة عبر الطريق البحري، إلى حدود منتصف شهر فبراير الجاري، بنسبة 34.4%، بوصول 535 مهاجرا مغربيا إليها، بزيادة 137 مهاجرا مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما ذكرته الصحيفة ذاتها.

في مقابل ذلك، سجل التقرير ارتفاع نسبة القوارب المستخدمة لدخول سبتة المحتلة عبر البحر، من 39 قاربا سبتة 2018 إلى 82 خلال السنة الجارية، بنسبة زيادة تقدر بـ 110%، بحسب المصدر ذاته الذي أوضح أن الطريق البري قد سجل نسبة عبور منخفضة من فاتح يناير حتى 14 من الشهر الجاري، بعبور 1163 شخصا نحو سبتة، مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عددهم 1799.