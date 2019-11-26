"الشيرا" تسقط نمساويا في قبضة أمن مطار طنجة

جمال سماحي من تطوان

أوقفت مصالح الأمن بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة، الإثنين، شخصا أجنبيا يحمل الجنسية النمساوية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الشيرا.

ووفق ما أفاد به مصدر أمني، فإن المواطن النمساوي يبلغ من العمر 41 سنة، وقد جرى توقيفه أثناء استعداده لمغادرة المغرب على متن رحلة جوية متجهة نحو العاصمة النمساوية فيينا، مضيفا أن عملية تفتيشه أسفرت عن "حجز 4 كيلوغرامات و95 غراما من مخدر الشيرا، كانت مخبأة داخل حقيبة سفره".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الأجنبي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، "وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي"، بحسب المصدر ذاته.