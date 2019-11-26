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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز أطنانا من الملابس و"الميكا" بسطات

الدرك يحجز أطنانا من الملابس و"الميكا" بسطات

الدرك يحجز أطنانا من الملابس و"الميكا" بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 01:30

عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، أمس، ثلاثة أشخاص على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بسطات؛ لكشف علاقتهم بترويج الأكياس البلاستيكية الممنوعة، واتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر كوكبة الدراجات التابعة لسرية سطات تمكّنت، على مرحلتين، من حجز طنّين من الأكياس البلاستيكية الممنوع ترويجها، وإيقاف ثلاثة أشخاص، وطنّين آخرين من الملابس والأحذية المستعملة و120 عجلة مهرّبة، وإيقاف شخص واحد على متن سيارة من الحجم الكبير.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر المراكز الترابية التابعة لسرية سطات أوقفت 60 مبحوثا عنه على مستوى الإقليم، في قضايا مختلفة؛ منها إصدار شيكات بدون رصيد والسرقة وغيرها، حيث جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بمراكز الدرك بالإقليم، في انتظار عرضهم على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

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