البحر يلفظ جثة في جماعة الطاح‬ ضواحي طرفاية

مصطفى البكار من تزنيت

عثر مواطنون، مساء اليوم، على جثة مجهولة تعود إلى شخص يتحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لفظتها مياه المحيط الأطلسي بالقرب من قرية الصيد أمكريو الواقعة بنفوذ جماعة الطاح إقليم طرفاية.

وأشرفت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثة الهالك التي يرجح أن تكون لمهاجر سري، ونقلتها نحو مستودع الأموات بمستشفى طرفاية في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي قصد تحديد أسباب وملابسات الوفاة.

وفور إخطارها، حلت السلطات المحلية والدرك الملكي بمكان الواقعة واتخذت جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، مع فتح تحقيق معمق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.