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كُتّاب وآراء
عجلات حافلة حضرية تنهي حياة عشريني بمكناس
لقي عشريني مصرعه، مغرب اليوم، في حادث دهس تعرض له من قبل حافلة للنقل الحضري بمحطة زين العابدين الكائنة غير بعيد عن ساحة الهديم وسط مدينة مكناس.
ووفقا لما كشفته مصادر هسبريس، فإن الضحية توفي على الفور متأثرا بإصاباته القاتلة على مستوى الرأس؛ بعد سقوطه، في ظروف غامضة، تحت عجلات الحافلة التي تحمل الرقم 24 والتي كانت تهم بالخروج من محطة زين العابدين للتوجه نحو بلدية سبع عيون.
المصادر ذاتها قالت إن هذه الحادثة المميتة تزامنت مع أوقات الذروة في استعمال حافلات النقل الحضري من طرف المواطنين للعودة إلى مقرات إقامتهم، مبرزة أن محطة زين العابدين تعرف اكتظاظا كبيرا خلال هذه الأوقات لكونها محطة رئيسية لانطلاق ووصول حافلات عدد من الخطوط التي تربط ساحة الهديم بوجهات داخل مدينة مكناس وخارجها.
وبينما تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، فتحت المصالح الأمنية بالمدينة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذه الحادثة المميتة.