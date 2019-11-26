إجهاض محاولة تهجير مغاربة من "ساحل سبتة"

جمال سماحي من تطوان

تمكنت عناصر من الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة، مساء أمس الاثنين، من اعتراض قارب مطاطي سريع، بعد لحظات من مغادرته أحد سواحل المدينة، وعلى متنه سبعة مغاربة، كانوا يقصدون الجارة الإسبانية.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن القارب المطاطي "انطلق من شاطئ 'بنيطيز'، قبل أن ترصده عناصر من البحرية الإسبانية وتعترضه بالبحر"، مضيفة أن العناصر الأمنية سالفة الذكر "تمكنت من توقيف ربان القارب، وسبعة مرشحين للهجرة غير النظامية ينحدرون كلهم من المغرب".

ونقلت البحرية الإسبانية الموقوفين إلى قاعدتها بالميناء الترفيهي بالثغر المحتل، حيث سلمتهم إلى عناصر الشرطة القضائية؛ من أجل تعميق التحقيق في القضية، لمعرفة ارتباط المحاولة بعمليات أخرى عرفتها سواحل سبتة المحتلة سابقا.