الأمن يوقف مروّج "أقراص للهلوسة" بمدينة إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية بمدينة إنزكان من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي تراست، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، قبل أن تمكن عملية تفتيشه عن حجز 60 قرصا طبيا مخدرا وكمية من مخدر الشيرا وقنينات من المشروبات الكحولية، فضلا عن مبلغ مالي متحصل من نشاطه الإجرامي وأسلحة بيضاء.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.