24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أعراض وأسباب الإنفلونزا
- الحكومة تدرس مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال
- "دار الصنعة" بمدينة تطوان .. مسيرة قرن في صيانة "حِرَف زمان"
- حادثة سير تودي بحياة شخص في "أولاد النمة"
- محاولة سرقة شرطي توقع بشاب في قبضة الأمن
"مجمّع الفوسفاط" يُطلق تطبيقا مجانياً لإرشاد الفلاحين بالعالم القروي (5.00)
"أوان إشهار السيوف" .. أسرار مؤامرة إيرانية للهجوم على السعودية (5.00)
محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب (5.00)
- مداخلة برلماني بالأمازيغية تُثير جدلاً.. والمالكي يُطالب بالترجمة - (86)
- مرشح جزائري لانتخابات الرئاسة ينادي بحوار لحلّ المشاكل مع المغرب - (65)
- محامِ: واقعة "باب دارنا" أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب - (54)
- القضاء يدين "الكناوي" بسنة حبساً ويعوّض إدارة الأمن بدرهم رمزي - (53)
- الحكومة ترفع شعار "تغليب المصلحة العليا" أمام تداعيات "المادة 9" - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أطراف بشرية بمطرح نفايات تستنفر أمن العرائش
أثارت واقعة العثور على أطراف جثة يرجح أنها تعود إلى طفل قاصر يقارب عمره 10 سنوات، مساء أمس الاثنين، بالمطرح العمومي بحي المنار 3 بالعرائش، حالة استنفار أمني بالمدينة.
مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الأطراف قد وجدت موزعة داخل أكياس بلاستيكية، مضيفة أن الشرطة العلمية التي حلت بالمطرح العمومي فور إشعارها قد أجرت مسحا دقيقا للمنطقة بحثا عن بقية الأطراف.
المصادر ذاتها أوضحت أن مصالح الأمن باشرت تحقيقا واسعا؛ لفك خيوط الجريمة، وتحديد هوية الجاني، فيما نقلت أطراف الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.