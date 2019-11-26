أطراف بشرية بمطرح نفايات تستنفر أمن العرائش

جمال سماحي

أثارت واقعة العثور على أطراف جثة يرجح أنها تعود إلى طفل قاصر يقارب عمره 10 سنوات، مساء أمس الاثنين، بالمطرح العمومي بحي المنار 3 بالعرائش، حالة استنفار أمني بالمدينة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الأطراف قد وجدت موزعة داخل أكياس بلاستيكية، مضيفة أن الشرطة العلمية التي حلت بالمطرح العمومي فور إشعارها قد أجرت مسحا دقيقا للمنطقة بحثا عن بقية الأطراف.

المصادر ذاتها أوضحت أن مصالح الأمن باشرت تحقيقا واسعا؛ لفك خيوط الجريمة، وتحديد هوية الجاني، فيما نقلت أطراف الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.