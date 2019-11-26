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الرئيسية | حوادث | تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات ناحية ميدلت

تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات ناحية ميدلت

تسجيل هزة أرضية بقوة 3,6 درجات ناحية ميدلت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 08:39

كشف المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل هزة أرضية، بقوة 3,6 درجات على سلم ريشتر، في إقليم ميدلت.

وقالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد نفسه، أن مركز الهزة حدد بجماعة النزالة، بالإقليم ذاته، وقد وقعت عند الساعة السادسة و44 دقيقة و11 ثانية.

المصدر أردف أن هذه الهزة الأرضية سجلت على عمق 3 كيلومترات؛ عند التقاء خط العرض 32.572 درجة شمالا وخط الطول 4.237 درجة غربا.

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