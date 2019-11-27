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الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة تهريب خمور من مليلية إلى بني انصار

إحباط محاولة تهريب خمور من مليلية إلى بني انصار

إحباط محاولة تهريب خمور من مليلية إلى بني انصار
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 07:46

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بمعبر باب مليلية الحدودي ببني انصار من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من الخمور، وذلك على متن سيارة نفعية كان يقودها شاب في الـ36 من العمر.

وجرى توقيف السائق بعد عملية تفتيش دقيقة للسيارة المرقمة بإسبانيا، مكّنت العناصر الجمركية من حجز قنينات من المشروبات الكحولية المهربة من مليلية، من نوع "ويسكي"، مخبأة بعناية داخل تجويفات.

وتمت إحالة الموقوف، الحامل للجنسية الإسبانية، والمقيم بمدينة مليلية، على الشرطة القضائية بالناظور، من أجل التحقيق معه وتقديمه للعدالة.

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