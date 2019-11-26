الأمن يوقف ناقلة "إكستازي" بمحطة القطار في فاس

هسبريس من الرباط

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة فاس امرأة متلبسة بحيازة عدد كبير من أقراص "إكستازي"، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن توقيف المشتبه فيها جرى على مستوى محطة القطار، مباشرة بعد وصولها من مدينة طنجة رفقة ثلاثة من أبنائها القاصرين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف وسبع سنوات، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور على 2980 قرصا من مخدر "إكستازي" داخل حقيبتها الشخصية.

وتم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.