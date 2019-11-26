مصادرة آلاف الأقراص المهلوسة في جماعة تفارسيت

هسبريس من الرباط (صور: محمد العبوسي)

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، في عملية نوعية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شاب متلبسا بحيازة كمية ضخمة من مخدر "إكستازي".

المديرية العامة للأمن الوطني كشفت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن عناصر الشرطة تمكنت من حجز 50 ألفا و13 قرصا، بحوزة شاب في الـ27 من عمره، كان على متن سيارة خفيفة.

وفي التفاصيل، أورد البلاغ أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه فيه بالجماعة القروية "تفاريست" بمنطقة الدريوش، على بعد 70 كيلومترا في اتجاه مدينة الحسيمة، حيث تم العثور بحوزته على أكياس بلاستيكية ملفوفة بعناية ومخبأة داخل السيارة وبداخلها كمية "الإكستازي"، مضيفا أن عملية التفتيش المنجزة داخل منزله أسفرت عن حجز دراجة نارية من الحجم الكبير مشكوك في مصدرها.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المتورطين فيها، فضلا عن رصد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.

وحسب البلاغ فإن هذه العملية النوعية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية التي تحاول تهريب المؤثرات العقلية نحو المغرب، بما فيها المخدرات التركيبية، لاسيما أقراص "الإكستازي".