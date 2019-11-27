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الأمن يوقف شابا استهدف حقيبة سائحة بأكادير
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 01:33
تمكنت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر حوالي 18 سنة من أجل التلبس بالسرقة في حق أجنبية.
وأفاد مصدر أمني بأن المعني بالأمر تم توقيفه من قبل عناصر الفرقة السياحية على مستوى المنتزه السياحي متلبسا بسرقة حقيبة يدوية لسائحة أجنبية، مضيفا أن عملية التوقيف أسفرت عن حجز الحقيبة موضوع السرقة.
وقد تمت إحالة المشتبه فيه على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث معه.