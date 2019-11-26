24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الدرك يوقف عشرات المبحوث عنهم بزاوية الشيخ (5.00)

  2. الاعتقال الاحتياطي (5.00)

  3. نشطاء مغاربيون يتدارسون سبُل توحيد "الدّوارج الوطنية" بالمنطقة (5.00)

  4. باختصار: غاضبون من لارام (5.00)

  5. مريريدة.. "شهرزاد أمازيغية" خطفت قلب معلم فرنسي بجبال الأطلس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز أطنانا من المواد المهربة نواحي تزنيت

الدرك يحجز أطنانا من المواد المهربة نواحي تزنيت

الدرك يحجز أطنانا من المواد المهربة نواحي تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 21:44

تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز القضائي بسرية تزنيت، الليلة الماضية، من ضبط كمية مهمة من المواد الغذائية المهربة مخزَّنة بمستودع لمواد البناء بضواحي الجماعة الترابية تيغمي.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن العملية التي أشرف عليها رئيس المركز القضائي لدرك تزنيت، أسفرت عن حجز ما يقارب ستة أطنان من الدقيق المدعم، وثلاثة أطنان من مادة السكر، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الممنوعة.

المعطيات ذاتها كشفت أن مصالح الدرك الملكي وقفت أثناء اقتحامها للمستودع المذكور على عملية إفراغ لمادة الدقيق من الأكياس الحاملة لخاتم الدعم الوطني من طرف المشتبه فيهم الموقوفين، وتعبئتها في أكياس أخرى تحمل أسماء مطاحن متنوعة بغرض التمويه.

وجرى وضع ثلاثة موقفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية في القضية، في انتظار تقديمهم، رفقة الموقوف الرابع الذي يتابع في حالة سراح، أمام النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.