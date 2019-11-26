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كُتّاب وآراء
الدرك يحجز أطنانا من المواد المهربة نواحي تزنيت
تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز القضائي بسرية تزنيت، الليلة الماضية، من ضبط كمية مهمة من المواد الغذائية المهربة مخزَّنة بمستودع لمواد البناء بضواحي الجماعة الترابية تيغمي.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن العملية التي أشرف عليها رئيس المركز القضائي لدرك تزنيت، أسفرت عن حجز ما يقارب ستة أطنان من الدقيق المدعم، وثلاثة أطنان من مادة السكر، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الممنوعة.
المعطيات ذاتها كشفت أن مصالح الدرك الملكي وقفت أثناء اقتحامها للمستودع المذكور على عملية إفراغ لمادة الدقيق من الأكياس الحاملة لخاتم الدعم الوطني من طرف المشتبه فيهم الموقوفين، وتعبئتها في أكياس أخرى تحمل أسماء مطاحن متنوعة بغرض التمويه.
وجرى وضع ثلاثة موقفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية في القضية، في انتظار تقديمهم، رفقة الموقوف الرابع الذي يتابع في حالة سراح، أمام النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليهم.