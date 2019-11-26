الغموض يلف قتل مختل عقلي لطفل بسكين مطوي

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الثالثة عشر بمنطقة سلا الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يبدو في وضعية عقلية غير طبيعية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات تقريبا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد أقدم على إزهاق روح الضحية بواسطة سكين قابل للطي، تم حجزه لفائدة البحث، بحي البركة بقرية أولاد موسى بسلا الجديدة، وذلك لأسباب غير منطقية أو ظاهرة، والتي يعكف البحث حاليا على استجلاء حقيقتها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة المشتبه فيه على فرقة الشرطة القضائية، التي أخضعته لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية.