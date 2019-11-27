24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراسة ألمانية: مخاطر الألومنيوم وخيمة على الصحة (5.00)

  2. حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)

  3. الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)

  4. حملة تعزز أنسنة ظروف الاعتقال بسجن وزان (5.00)

  5. حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نقل مخدر "الشيرا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم‬

نقل مخدر "الشيرا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم‬

نقل مخدر "الشيرا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم‬
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 15:37

تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالسد القضائي لمدينة كلميم، على الطريق المؤدية إلى أكادير، من توقيف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في حيازة المخدرات والاتجار بها.

واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن حافلة للنقل العمومي، قادمة من شمال المملكة، وبحوزته 12 صفيحة من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل حقيبة رياضية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمت إحالة الموقوف على مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.