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كُتّاب وآراء
نقل مخدر "الشيرا" وراء توقيف ثلاثيني في كلميم
تمكنت العناصر الأمنية العاملة بالسد القضائي لمدينة كلميم، على الطريق المؤدية إلى أكادير، من توقيف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في حيازة المخدرات والاتجار بها.
واستنادا إلى المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن حافلة للنقل العمومي، قادمة من شمال المملكة، وبحوزته 12 صفيحة من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل حقيبة رياضية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمت إحالة الموقوف على مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.