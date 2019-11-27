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كُتّاب وآراء
أمن فاس يوقف متورطين في اعتداء بالسلاح الأبيض
تدخلت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن فاس، الأربعاء، لتوقيف شخصين كانا في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرضا حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن عناصر دورية الشرطة تدخلت، بناء على إشعار من قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس، عقب تعرض ضحية لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض في "حي صهريج" من قبل المشتبه فيهما.
كما أضافت أن أحد المعنيين بالأمر واجه الأمنيين بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض، عبارة عن فأس، ما استدعى إشهار السلاح الوظيفي بشكل مكن من ضبطه وتحييد الخطر الناتج عنه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته.