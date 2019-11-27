خصام يفضي إلى اقتراف جريمة قتل نواحي بني ملال

حميد رزقي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد أمبارك بإقليم بني ملال، اليوم الأربعاء، مشتبها في تورطه في جريمة قتل وقعت ليل أمس الثلاثاء.

ووفق مصادر محلية فقد أفضى خصام بين المشتبه به، البالغ من العمر حوالي 20 سنة، والمنحدر من "حي البام" في أولاد امبارك، إلى التشابك العنيف مع الضحية، ما دفع بالأول إلى استخدام سلاح أبيض ووقوع الوفاة.

وتم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.