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الرئيسية | حوادث | سقوط قتيل وجريحين في حادثة سير ضواحي إفران

سقوط قتيل وجريحين في حادثة سير ضواحي إفران

سقوط قتيل وجريحين في حادثة سير ضواحي إفران
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 28 نونبر 2019 - 03:55

لقي سائق دراجة ثلاثية العجلات مصرعه على الفور، في حين أصيب مرافقان له بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في حادثة سير وقعت على مشارف مدينة إفران، تفاصيلها اصطدام قويّ بين الدراجة النارية المذكورة وسيارة رباعية الدفع، تحمل ترقيما حكوميا.

ووقعت حادثة السير حين كانت الدراجة النارية الثلاثية العجلات قادمة من مدينة أزرو نحو مدينة إفران، بينما كانت السيارة، التي قالت مصادر هسبريس إنها تابعة لمصلحة الإنعاش الوطني بعمالة صفرو، تسير في اتجاه مدينة أزرو.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو، بينما تم توجيه الجريحين إلى قسم الإنعاش لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى ذاته.

هذا وفتحت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بإفران تحقيقا حول هذه الحادثة المرورية المميتة، وأوقفت مسؤول الإنعاش الوطني الذي كان يقود السيارة، وأخضعته لتدبير لحراسة النظرية، قبل أن تفرج عنه لعرضه، في وقت لاحق، على النيابة العامة المختصة بابتدائية أزرو في حالة سراح.

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