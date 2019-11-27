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كُتّاب وآراء
ضبط كسّاب يقوم بتعليف الماشية فضلات الدجاج
ضبطت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في إطار لجنة مختلطة، بدوار آيت عبد الكريم آيت بوحدو جماعة اعمر، مربي ماشية يقوم بتسمين ماشيته بفضلات الدجاج، وتمت إحالة ملفه على القضاء من أجل البت فيه.
وقامت اللجنة بحجز وإتلاف ما مجموعه 25 كيسا من فضلات الدجاج، يزن كل واحد 20 كيلوغراما، أي ما يعادل 500 كلغ من الفضلات، مخبأة بمقربة من الحظيرة التي تحتوي على 42 رأسا من الأغنام. كما عثرت على بقايا الفضلات بداخل عجلات مطاطية تستعمل كمعلف لهذه المواشي.
وتأتي هذه العملية في إطار محاربة ظاهرة الغش في الأعلاف، وتطبيق القرار العاملي القاضي بإحداث لجنة إقليمية لمنع شحن ونقل واستعمال فضلات الدجاج كعلف للماشية.