24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراسة ألمانية: مخاطر الألومنيوم وخيمة على الصحة (5.00)

  2. حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)

  3. الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)

  4. حملة تعزز أنسنة ظروف الاعتقال بسجن وزان (5.00)

  5. حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط كسّاب يقوم بتعليف الماشية فضلات الدجاج

ضبط كسّاب يقوم بتعليف الماشية فضلات الدجاج

ضبط كسّاب يقوم بتعليف الماشية فضلات الدجاج
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 17:25

ضبطت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في إطار لجنة مختلطة، بدوار آيت عبد الكريم آيت بوحدو جماعة اعمر، مربي ماشية يقوم بتسمين ماشيته بفضلات الدجاج، وتمت إحالة ملفه على القضاء من أجل البت فيه.

وقامت اللجنة بحجز وإتلاف ما مجموعه 25 كيسا من فضلات الدجاج، يزن كل واحد 20 كيلوغراما، أي ما يعادل 500 كلغ من الفضلات، مخبأة بمقربة من الحظيرة التي تحتوي على 42 رأسا من الأغنام. كما عثرت على بقايا الفضلات بداخل عجلات مطاطية تستعمل كمعلف لهذه المواشي.

وتأتي هذه العملية في إطار محاربة ظاهرة الغش في الأعلاف، وتطبيق القرار العاملي القاضي بإحداث لجنة إقليمية لمنع شحن ونقل واستعمال فضلات الدجاج كعلف للماشية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الملاحظ الأربعاء 27 نونبر 2019 - 17:42
الاعدام ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه المس بصحة المواطنيين.........نتمنى ألا يكون الحكم بالبراءة امام سلطة المال.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - متتبع الأربعاء 27 نونبر 2019 - 17:50
هذه الظاهرة يجب اجتثاتها من المنبع وهي اسطبلات الدجاج يجب فرض مراقبة صارمة عليها وإيجاد صيغة قانونية وإتلاف بقايا الدجاج عند تفريغ هذه الاسطبلات كأن تكون لجنة مختلطة مكونة من وزارة الفلاحة و ONSSA والسلطة المحلية وجمعيات منتجي الدجاج من أجل معاينة هذا الاتلاف وفرض غرامات على كل مخالف للقانون وكذا وضح بطائق لكل اسطبل لضبط جميع المراحل من شراء الكتاكيت( الفلوس ) إلى إخراج الدجاج المعد للبيع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - من تخوم الريف الأربعاء 27 نونبر 2019 - 18:08
إذا أكلت الماشية فضلات الدجاج فقريبا سوف تصطاد الذئاب و الثعالب كي تقتات عليها. في الحقيقة هذا تطور جدير ببحث علمي ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.