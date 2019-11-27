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الرئيسية | حوادث | آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة

آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة

آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 18:13

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، صباح اليوم، من إجهاض محاولة تهريب شحنات كبيرة من الأقراص المهلوسة في اتجاه المغرب، يبلغ عددها 85.650 قرصا مخدرا من نوع ريفوتريل.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى ضبط هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة سيدتين تحملان الجنسية الإسبانية وهما من أصل مغربي، وذلك عندما كانتا تستعدان لولوج أرض الوطن عبر ميناء طنجة المدينة على متن سيارة خفيفة مسجلة بإسبانيا، حيث تم العثور بحوزتهما على كميات الأقراص المخدرة مخبأة في حقيبة من الحجم الكبير.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغتين من العمر 25 و38 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وتندرج هذه العملية النوعية، يضيف المصدر ذاته، في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما تهريب الأقراص المهلوسة.

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