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كُتّاب وآراء
ترويج الكوكايين يوقع بشخص في قبضة الدرك
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببني ملال، ليلة أمس، من توقيف شخص بشبهة الاتجار بالمخدرات، وحجز سيارة فاخرة، وذلك بدوار البزازة بأولاد إعيش ضواحي بني ملال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي أوقفت المشتبه فيه الذي كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث لدى الأمن والدرك بالناظور وبني ملال، فيما لم تتمكن من توقيف شريكه الذي لاذ بالفرار مستغلا ظروف المنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت عن حجز 250 غراما من الكوكايين لدى المشتبه فيه، وميزانيْن لقياس وزن هذه المادة، وعلبة "لاكريموجين" من الحجم الكبير، وسلاح أبيض من الحجم المتوسط، فضلا عن سيارته الفاخرة التي تحمل صفائح مزورة.
وتندرج العملية، بحسب المصدر ذاته، في إطار الحملات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بني ملال ضد مروجي المخدرات بالمنطقة، والتي تهدف إلى الحد من ترويج هذه السموم في أوساط الشباب.