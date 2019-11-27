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الرئيسية | حوادث | ممرضة تنهي حياتها بمبيد القوارض في شفشاون

ممرضة تنهي حياتها بمبيد القوارض في شفشاون

ممرضة تنهي حياتها بمبيد القوارض في شفشاون
هسبريس من شفشاون
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 21:20

أقدمت شابة في عقدها الثالث على تناول مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، ما استدعى نقلها على وجه السرعة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون في حالة حرجة.

وقالت مصادر هسبريس إن الشابة المنحدرة من عمالة سلا، التي كانت تشتغل بالمركز الصحي الجماعي باب تازة بإقليم شفشاون، فارقت الحياة متأثرة بمفعول السم لحظات بعد ولوجها المركز الاستشفائي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الهالكة عانت مؤخرا من اضطرابات نفسية، موردة أن جثمانها جرى إيداعه بمستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وموازاة مع ذلك، فتحت العناصر الأمنية بحثا قضائيا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام الشابة على وضع حد لحياتها انتحارا بالسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زهير الأربعاء 27 نونبر 2019 - 21:42
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، اللهم ارحمها واغفر لها. إن لله وإن إليه راجعون
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2 - ممرض امريكي الأربعاء 27 نونبر 2019 - 21:51
لما تنتحر ملاءكة البلاد فهدا شيء مؤسف جدا... رغم ما يقال عن بعض ممرضي المغرب من انهم غير رحيمين فلا بد من العناية بهاد الناس... الممرضين يكرمون في بلاد الغرب.... حاولو على هاد الناس الله يجازيكم بخير... الله يرحم هاد السيدة و يغفر لها ذنوبها. امين
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