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كُتّاب وآراء
ممرضة تنهي حياتها بمبيد القوارض في شفشاون
أقدمت شابة في عقدها الثالث على تناول مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، ما استدعى نقلها على وجه السرعة، بواسطة سيارة إسعاف، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة شفشاون في حالة حرجة.
وقالت مصادر هسبريس إن الشابة المنحدرة من عمالة سلا، التي كانت تشتغل بالمركز الصحي الجماعي باب تازة بإقليم شفشاون، فارقت الحياة متأثرة بمفعول السم لحظات بعد ولوجها المركز الاستشفائي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الهالكة عانت مؤخرا من اضطرابات نفسية، موردة أن جثمانها جرى إيداعه بمستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وموازاة مع ذلك، فتحت العناصر الأمنية بحثا قضائيا في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام الشابة على وضع حد لحياتها انتحارا بالسم.