مصرع عشريني في حادث مروري بمدينة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمر ممثل النيابة العامة المختصة بابتدائية برشيد، الأربعاء، بإجراء معاينة وفحص على جثة شاب لقي مصرعه نتيجة حادثة سير مميتة بعد اصطدام بين دراجتين ناريتين بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الخامسة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن اصطداما قويّا وقع بين درّاجتين ناريتين كانتا تسيران على مستوى شارع عبد الله الشفشاوني بمدينة برشيد، أدى إلى مصرع شاب في عقده الثاني على الفور، في حين أصيب شاب آخر بجروح خطيرة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من شرطة المرور، وأفراد من الشرطة العملية، وممثل عن السلطة المحلية، وجرى استدعاء سيارة النجدة التابعة للوقاية المدنية بثكنة برشيد، ومعاينة الحادثة والقيام بالإجراءات اللازمة، مع فتح بحث قضائي في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.