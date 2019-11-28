عملية إنقاذ تنهي مغامرة خطيرة للهجرة بسبتة المحتلة

جمال سماحي من تطوان

تدخلت عناصر مصلحة المطافئ، اليوم، بميناء سبتة المحتلة، لإنقاذ أربعة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، بعدما علقوا داخل إحدى منصات المراكب بميناء سبتة المحتلة، أثناء سعيهم إلى الاختباء، في انتظار التسلل إلى إحدى البواخر العاملة على الخط البحري الرابط بين ميناءي سبتة والجزيرة الخضراء.

مصادر إعلامية محلية ذكرت أن صيحات استغاثة أثارت، في أولى ساعات الصباح، انتباه عناصر من شرطة ميناء الثغر المحتل؛ وهو ما دعاهم إلى ربط الاتصال بفرق الإطفاء للاستعانة بهم في إخراج المغاربة الأربعة، مضيفة أن أفراد مصلحة المطافئ اضطروا إلى قطع أجزاء من المنصة محدثين فيها فجوات لتحرير العالقين.

المصادر ذاتها أفادت بأن عناصر الحرس المدني الإسباني تولت تسليم الموقوفين إلى الشرطة، من أجل تحديد هويتهم، والوقوف على ظروف تسللهم إلى ميناء الثغر المحتل، قبل الشروع في إجراءات إعادتهم إلى المغرب تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين.