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كُتّاب وآراء
حملة دركية تحاصر ترويج الممنوعات في أولاد النمة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، من توقيف أزيد من 30 شخصا على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق باستهلاك الممنوعات والسكر العلني.
وأوضح مصدر مطلع لهسبريس أن توقيف هؤلاء الأشخاص جاء إثر حملة متواصلة للدرك الملكي بسوق السبت، انطلقت الأسبوع المنصرم، وشملت العديد من المناطق التابعة لنفوذها، وخاصة بتراب بعض الدواوير التي كانت بعيدة عن أعين الأمن وأضحت مكانا مفضلا لمستهلكي الخمور وباقي أصناف الممنوعات.
وأفاد المصدر ذاته بأن جميع من ثبت تورطهم في ممارسات ذات صلة بالتعاطي للمنوعات أو السكر العلني تم تقديمهم للعدالة للنظر في المنسوب إليهم، وأكد أن الحملة ستتواصل من أجل الحد من الجريمة بكل أشكالها، خاصة ببعض المراكز ومحيط المؤسسات، حيث كان الجانحون يستغلون غياب دوريات للأمن.
وقال المصدر ذاته إن هذه العمليات تندرج في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها مراكز الدرك بالإقليم، بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية لمحاربة مختلف أنواع الجريمة والحد من كل المظاهر المشينة التي تقلق راحة المواطنين.
وأضاف المتحدث أن مركز الدرك بسوق السبت أولاد النمة جند العديد من عناصره للقيام بشكل متواصل بدوريات ليلية، الغاية منها استتباب الأمن وحماية المواطنين بالعالم القروي، سواء من السرقات أو من بعض الممارسات التي تضر بالحياة الشخصية للأفراد والعائلات.