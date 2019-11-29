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كُتّاب وآراء
"شريط فيديو" يوقِع بعصابة للسرقة بمدينة أكادير
تفاعلت مصالح ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدّية، مع شريط فيديو يُظهر قيام شابّيْن، كانا على متن دراجة نارية، بسرقة هاتف شخص تحت التهديد بأسلحة بيضاء بحي "الهُدى"؛ إذ تمكنت من توقيفهما على مستوى الجماعة الترابية آيت ملول.
وأفضت التحريات الميدانية والتقنية التي باشرتها فرقة الدراجين، بتنسيق مع فرقة الاستخبار الجنائي بولاية أمن أكادير، إلى تحديد هوية المشتبه فيهما (20 و30 سنة) وتوقيفهما، وهما من ذوي السوابق القضائية، كما جرى توقيف شخص ثالث بتهمة شراء المسروق.
ووُضع الموقوفون الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة بتهم تتعلق أساسا بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف والتعدد وشراء مسروق.