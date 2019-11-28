شرطي يستعمل السلاح لتوقيف "مسخوط الوالدين"‎

هسبريس من الرباط

اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن طنجة لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، زوال اليوم، في تدخل أمني لتوقيف شخص يشتبه في تورطه في العنف ضد الأصول وتعريض أمن وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة داخل منزل أسرته بمدينة طنجة، بناء على شكاية بالعنف ضد الأصول مسجلة في حقه من طرف والده، حيث أبدى مقاومة عنيفة مشهرا سكينين في مواجهة عناصر الأمن المتدخلين خلال العملية، وهو ما دفع مفتش الشرطة لإشهار سلاحه دون أن يضطر إلى استخدامه بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.