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الرئيسية | حوادث | توقيف قاصريْن سرقا محلات بالكسر في أكادير‎

توقيف قاصريْن سرقا محلات بالكسر في أكادير‎

توقيف قاصريْن سرقا محلات بالكسر في أكادير‎
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 28 نونبر 2019 - 22:30

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بأكادير، اليوم الخميس، قاصريْن للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل محلات تجارية ومحلبة في الحي المحمدي.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت معاينة سرقة من داخل محل تجاري ومحلبة، تمكن خلالها المشتبه فيهما من الاستيلاء على بعض محتوياتهما، بعد اقتحامهما عن طريق الكسر، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية من تحديد هويتهما وتوقيفهما في الحي ذاته.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Said الخميس 28 نونبر 2019 - 22:46
المرجو عقوبة زجرية في حقهم.
و على أصحاب المحلات التجارية بالكاميرات.
تقنية الكاميرات أصبحت في متناول الجميع، استعملها و لدي قرص صلب لتسجيل 6 أشهر من المراقبة المستمرة 24/24 ساعة من دون مشاكل.
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