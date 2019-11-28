توقيف قاصريْن سرقا محلات بالكسر في أكادير‎

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بأكادير، اليوم الخميس، قاصريْن للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة بالكسر من داخل محلات تجارية ومحلبة في الحي المحمدي.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت معاينة سرقة من داخل محل تجاري ومحلبة، تمكن خلالها المشتبه فيهما من الاستيلاء على بعض محتوياتهما، بعد اقتحامهما عن طريق الكسر، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية من تحديد هويتهما وتوقيفهما في الحي ذاته.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.