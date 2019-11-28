إحباط محاولة للهجرة السرية بعرض سواحل الداخلة

مصطفى البكار من تزنيت

تمكنت دورية تابعة للبحرية الملكية، مساء اليوم، من إحباط محاولة للهجرة السرية على متن قاربين بعرض سواحل مدينة الداخلة.

وقالت مصادر جريدة هسبريس إن العملية أسفرت عن توقيف 60 مرشحا للهجرة غير الشرعية؛ من بينهم نساء وأطفال يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أن الرحلة كانت في طريقها نحو جزر الكناري.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين جرى نقلهم نحو مراكز الإيواء بالداخلة، في انتظار ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.

يذكر أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها الأولية في الموضوع، من أجل الوصول إلى هوية الواقفين وراء هذه تنظيم هذه العملية.