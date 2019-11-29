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كُتّاب وآراء
"درك تادلة" يوقف شاحنة محملة بالمواد المهربة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة بإقليم بني ملال، أمس الخميس، من إيقاف شاحنة بالطريق الجهوية 308 الرابطة بين الفقيه بن صالح وتادلة على مستوى قيادة وجماعة أولاد اسعيد الواد دائرة قصبة تادلة، تحمل حوالي طنين من السلع المهربة وحوالي 600 عجلة مطاطية، فضلا عن سيارة خفيفة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية أسفرت عن إيقاف ستة أشخاص، أربعة منهم كانوا على متن السيارة واثنان بالشاحنة، بالإضافة إلى المواد المهربة التي كانت قادمة من الشمال من أجل التسويق بالدار البيضاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أفلحت في ضبط هذه المحجوزات التي تقدر قيمتها المالية بحوالي 120 مليون سنتيم قبل أن يتم إيصالها الى الأسواق الداخلية بطريقة غير شرعي.
يذكر أن الأشخاص الستة الموقوفين قد وضعوا رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة في انتظار إحالتهم على العدالة من أجل التحقيق في المنسوب إليهم.