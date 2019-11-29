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كُتّاب وآراء
طعنة سكين تودي بحياة شاب وسط مدينة تازة
لقي شاب في عقده الثالث مصرعه، منتصف ليلة أمس الخميس، إثر تعرضه للطعن على مستوى القلب بواسطة سكين على يد شخص آخر، يقاربه سنا، في حي القدس 2 وسط مدينة تازة.
وذكرت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية حادة، مبرزة أنه فاجأ الضحية بالهجوم عليه حين كان هذا الأخير مارا، ليلا، بعين المكان متوجها إلى محل إقامته بحي المنتزه المجاور، دون أن تعرف دوافع إقدام الجاني على ارتكاب هذه الجريمة.
المصادر ذاتها أكدت أن المشتبه فيه حاول الهرب عقب اعتدائه على الضحية قبل الإمساك به من طرف الشرطة بمعاونة بعض المارة، مشيرة إلى أن الضحية فارق الحياة عقب وصوله إلى مستشفى ابن باجة بتازة متأثرا بإصاباته البليغة.
وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة باستئنافية تازة، قصد البحث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
فاسم تازة اصبح مرتبط بالحوادث الأليمة فقط