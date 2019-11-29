عيارات نارية تحبط تهريب "الأرز" ضواحي ميدلت

محمد ايت حساين

تمكنت مصالح المياه والغابات بتيرغيست، التابعة للجماعة الترابية أنمزي بدائرة بومية إقليم ميدلت، بالتنسيق مع السلطة المحلية، ليلة الخميس الجمعة، من إحباط عملية لتهريب شجر الأرز بالمكان المسمى "تيزي نمجوط" بالمنطقة الغابوية "تازكزاوت"، حيث تم حجز ثلاثة بغال وستة روافد خشبية.

وقال بلاغ لعمالة إقليم ميدلت: "نظرا للمقاومة العنيفة التي أبداها المهربون، عن طريق رشق عناصر المياه والغابات بالحجارة، فقد اضطرت هذه الأخيرة إلى إطلاق عيارين ناريين في الهواء، لاذ على إثرها المهربون بالفرار دون تحديد هويتهم"، مضيفا أن البحث جار من طرف عناصر الدرك الملكي بتونفيت التي حضرت إلى عين المكان قصد القبض على الجناة، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميدلت.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، قائلا: "بعد تنسيق محكم مع السلطة المحلية، تمكنت عناصر تابعة للفرقة القضائية بسرية الدرك الملكي بميدلت، في نفس الليلة وصباح يومه الجمعة، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بمركز تقاجوين، الجماعة الترابية سيدي يحيى أيوسف، كان مبحوثا عنهم في قضايا نهب وتهريب خشب الأرز بهذه المنطقة".