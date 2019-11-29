24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجسد باب للروح.. والفم كوة للبوح...
- صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية
- تقارب المغرب وموريتانيا يُثير حفيظة الرئيس السابق لـ"بلاد شنقيط"
- "الرابور مسلم" يصرخ "لا لا" ضد تعنيف المغربيات
- بن بركة وتحديث الاتحاد الوطني
صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)
عدد المصابين بفيروس "السيدا" يناهز 21 ألف شخص في المغرب (5.00)
"التوحيد والإصلاح" تطالب المجلس العلمي بتوضيحات حول الإجهاض (5.00)
- الحكومة تقتطع 200 درهم من أصحاب العربات لتمويل صندوق الكوارث - (107)
- عبيابة: "دوزيم" تعيش أزمة مالية .. والقنوات الوطنية تصون الهوية - (97)
- إحراق بناية لإيواء الشرطة .. الأمن يكذّب "مزاعم" والد الزفزافي - (75)
- خاليلوزيتش: لا أملك عصا سحرية .. والتأهل لـ"المونديال" غير محسوم - (64)
- الأساتذة حاملو الشهادات يهددون بخوض "نضالات" غير مسبوقة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"القرقوبي" يطيح بجزائري في قبضة شرطة وجدة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بوجدة أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية جزائرية؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أعلنت من خلاله توقيف المشتبه فيهم بمنزل كائن بدوار "الشراركة" على بُعد 20 كيلومترا في اتجاه مدينة بركان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 356 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على ضبط سيارة يشتبه في تسخيرها لنقل المخدرات.
إجراءات تنقيط الموقوفين المعنيين بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، يقول البلاغ، أوضحت أن المواطن الجزائري وشخصا آخر من الموقوفين يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا التهريب الدولي للمخدرات؛ بينما تبين أن الشخصين الآخرين هما من ذوي السوابق القضائية في أفعال إجرامية مختلفة.
وقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.